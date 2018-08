Dodental overstromingen in India loopt op tot 375

21 augustus 2018

Het dodental door de watersnood in de Zuid-Indiase deelstaat Kerala is opgelopen naar 375. Ook zijn de afgelopen dagen nog zo'n 32.000 mensen gered die vast waren komen te zitten door het hoge water, meldden de autoriteiten. Meer dan een miljoen mensen zijn ondergebracht in noodopvangcentra.