Dodental ontploffing Mexicaanse benzineleiding gestegen tot 89

21 januari 2019

16u36

De dodentol van de ontploffing aan een benzineleiding in Mexico is opgelopen tot 89. Dat heeft de Mexicaanse minister van Volksgezondheid gemeld.

Er liggen ook nog 55 mensen in het ziekenhuis. "We doen er alles aan om hen zo goed mogelijk te verzorgen, en volgens ons hebben velen van hen een goede kans om te overleven", klinkt het.

Volgens mediaberichten waren er honderden personen in de buurt van de leiding toen die vrijdag ontplofte. Er was een lek ontstaan in de leiding in de stad Tlahuelilpan en burgers waren genaderd om brandstof met emmers en jerrycans mee te nemen.

Verschillende mensen zijn nog vermist. Volgens de gouverneur van Hidalgo kan het identificatieproces van de verbrande lichamen maanden duren.