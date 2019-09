Dodental na zware aardbeving op Molukken loopt op tot twintig, 107 gewonden IB JV ADN

26 september 2019

03u19

Bron: belga, dpa, anp 12 Bij een zware aardbeving met een magnitude van 6,5 op de Molukken, een eilandengroep in het oosten van Indonesië, zijn minstens twintig dodelijke slachtoffers gevallen. Er vielen ook 107 gewonden, blijkt uit officiële bronnen.

Het epicentrum van de aardbeving met een magnitude van 6,5 lag op zo’n 37 kilometer ten noordoosten van Ambon, op een diepte van 29 kilometer.

Volgens Alberth Simaela, een provinciale regeringsmedewerker die verantwoordelijk is voor de noodhulp, vielen de meeste slachtoffers doordat ze vallende brokstukken op zich kregen. In Ambon, de hoofdstad van de Indonesische provincie Molukken, liepen de inwoners uit hun huizen.



Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 2.000 mensen zijn dakloos, meldt de woordvoerder van het nationale rampenagentschap, Agus Wibowo. “Wat we dringend nodig hebben zijn tenten, babyvoeding, geneesmiddelen, dekens en water”, aldus Wibowo.

Indonesië ligt in de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, een hoefijzervormig gebied rondom de Stille Oceaan. Daar zijn talloze vulkanen en jaarlijks duizenden, meestal kleinere aardbevingen. Ze worden veroorzaakt door de beweging van de aardplaten die daar botsen.

Op 26 december 2004 veroorzaakte een beving met een magnitude 9,1 voor Sumatra nog een enorme tsunami. Daarbij kwamen in de regio maar liefst 220.000 mensen om het leven, waarvan 170.000 in Indonesië. Vorig jaar vielen duizenden doden door een beving met een kracht van 7,5 en een tsunami bij Sulawesi. Het natuurgeweld richtte een ravage aan in de stad Palu. De autoriteiten zeggen dat nu niet gevreesd hoeft te worden voor een tsunami.