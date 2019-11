Dodental na zware aardbeving in Albanië opgelopen tot 27 ttr tvc

27 november 2019

10u28

Bron: anp, Belga 2 Reddingswerkers in Albanië hebben deze ochtend meer lichamen geborgen. Ze gebruiken drones, honden en zwaar materieel om naar slachtoffers te zoeken in het puin van ingestorte gebouwen. Het dodental door de zware aardbeving is inmiddels opgelopen naar 27.

De beving met een kracht van 6,4 zorgde gisteren voor paniek en veel schade. De aardschokken waren zo krachtig dat ze ook zijn gevoeld in delen van Italië en andere Balkanlanden. Er volgden ook nog zo'n 250 naschokken. Sommige Albanezen sliepen in de nacht van dinsdag op woensdag uit voorzorg in tenten.

Het reddingswerk is nog in volle gang. In de zwaar getroffen plaats Thumanë voerden hulpverleners twee slachtoffers af. De politie zegt dat voor zonsopkomst ook al een slachtoffer was gevonden. Het ministerie van Defensie meldt vandaag dat tot dusver 46 mensen levend uit het puin zijn gehaald. Zeker 650 mensen raakten gewond.

Aan de staatsgebouwen hangen de vlaggen vandaag halfstok, omdat eerste minister Edi Rama een dag van nationale rouw heeft afgekondigd. Op een regeringsbijeenkomst riep de premier vandaag ook de noodtoestand uit voor de zwaarst getroffen steden Tirana en Durrës.