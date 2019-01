Dodental na modderstromen op Filipijnen stijgt tot 122 ttr jv

02 januari 2019

14u58

Bron: belga 1 De overstromingen en de modderstromen na de doortocht van de tropische storm Usman op de Filipijnen hebben nu al het leven gekost aan 122 mensen. De hulpdiensten bereiken nu ook geïsoleerde gebieden en kunnen er lichamen bergen, zegt de overheid.

Nog altijd zijn dertig lichamen vermist in de getroffen gebieden in de oostelijke regio’s van Bicol en Eastern Visayas, zeggen verantwoordelijken van de burgerbescherming en rampenbeheersing. De meeste dodelijke slachtoffers zijn afkomstig van Bicol. Daar zijn vijf provincies ernstig getroffen door de modderstromen en overstromingen.

De hevige regenval van de voorbije dagen bemoeilijkte de zoektocht naar overlevenden en de verdeling van hulpgoederen. Onweer zorgde het voorbije weekend voor overstromingen en modderstromen in de oostelijke regio's Bicol en Eastern Visayas. Meer dan 25.000 inwoners werden dakloos.

Elk jaar krijgen de Filipijnen af te rekenen met gemiddeld 20 cyclonen, die voor overstromingen en landverschuivingen zorgen. De meest recente tropische depressie die dagenlang hevige regen veroorzaakte, was de laatste en dodelijkste cycloon die de Filipijnen trof in 2018. Tyfoon Mangkut eiste ook al meer dan tachtig doden in september.