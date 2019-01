Dodental na dambreuk in Brazilië loopt op tot 60 IB TTR AW

28 januari 2019

01u15

Bron: ANP, Belga 0 Het dodental na de dambreuk in Brazilië is opgelopen tot zestig. Dat zegt een woordvoerder van de burgerbeschermingsdienst van de staat Minas Gerais. Hij verwacht dat het aantal doden verder zal oplopen. Intussen is ook een bus met verschillende lichamen erin gevonden.

Er worden nog iets minder dan 300 mensen vermist na de dambreuk en de verwoestende modderstroom van vrijdag. Inmiddels zijn 130 Israëlische militairen onderweg naar Brazilië om te helpen bij het zoeken.

De zoektocht naar vermisten werd gisteren tijdelijk gestaakt, nadat het gevaar bestond voor een nieuwe dambreuk bij Brumadinho. Sirenes gingen gisteren voor zonsopgang af door de gevaarlijk hoge waterstanden bij een residu-dam bij de mijn van exploitatiemaatschappij Vale SA in de staat Minas Gerais.

Zo'n 24.000 mensen werden opgeroepen naar hoger gelegen gebieden te gaan, maar de evacuatie werd uiteindelijk afgeblazen omdat het gevaar was geweken.

Dividenden en bonussen

Het Braziliaans mijnbouwconcern Vale schort de uitkering van dividenden aan zijn aandeelhouders op, net als bonussen voor kaderleden na de vernietigende dambreuk in zijn ijzerertsmijn in de Braziliaanse stad Brumadinho.

Vale besliste tijdens een bijzondere raad van bestuur ook om twee crisiscomités op te richten. Het ene moet instaan voor de hulp aan de slachtoffers, terwijl het andere een onderzoek moet voeren naar de oorzaken van de ramp.

De aandelenkoers van Vale zakte vrijdag met 8 procent op de beurs van New York. Ook maandag gaat het aandeel hard onderuit. Bij de openingsbel daalde de koers met een vijfde.

Na de dambreuk had het Braziliaanse gerecht de bevriezing van een bedrag van 11 miljard real (2,56 miljard euro) voor kosten en schadevergoedingen bevolen. De lokale autoriteiten hebben ook al boetes voor in totaal 300 miljoen real (70 miljoen euro) opgelegd. Volgens de financiële krant Valor is nu bijna de helft van de activa van Vale geblokkeerd.