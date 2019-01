Dodental na dambreuk in Brazilië loopt op tot 58

28 januari 2019

Bron: ANP, Belga

Het dodental na de dambreuk in Brazilië is opgelopen tot 58. Dat zegt een woordvoerder van de burgerbeschermingsdienst van de staat Minas Gerais. Hij verwacht dat het aantal doden verder zal oplopen. Intussen is ook een bus met verschillende lichamen erin gevonden.