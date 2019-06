Dodental loopt op in India: zeker 100 kinderen gestorven aan hersenontsteking tvc

17 juni 2019

13u42

Bron: Belga 0 In de Indiase deelstaat Bihar zijn nu al zeker honderd kinderen gestorven aan een hersenontsteking. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten laten weten. De dodelijke slachtoffers vielen vooral in het district Muzzafarpur, dat wordt beschouwd als het epicentrum van de uitbraak.

Alle kinderen zijn jonger dan 7.

Encefalitis wordt meestal veroorzaakt door een virale infectie. Het risico op hersenontsteking in India stijgt tijdens het zomer- en regenseizoen, tussen juni en oktober.

Volgens wetenschappers is een toxine in lycheezaad mogelijk de oorzaak. Kinderen met een lage bloedsuikerspiegel als gevolg van ondervoeding kunnen hersenontsteking krijgen nadat ze een grote hoeveelheid lychee gegeten hebben. De vrucht wordt in de regio verbouwd.

