Dodental Italië veert op na correctie mvdb Bron: ANP - Reuters

02 mei 2020

19u57 0 In Italië zijn op 24 uur tijd 474 nieuwe sterfgevallen ten gevolge van Covid-19 geregistreerd. Het gaat om de hoogste toename sinds 21 april en betekent ook dat er op het schiereiland reeds 28.710 mensen aan het nieuwe coronavirus zijn bezweken. Vrijdag waren er “slechts” 269 nieuwe corona-overlijdens.

De opvering is te verklaren doordat een aantal sterfgevallen in de maand in april niet in de cijfers zijn opgenomen, zo legde de Civiele Bescherming in de noordelijke en zwaarst getroffen regio Lombardije uit. Het gaat om 282 corona-overlijdens buiten het ziekenhuis. Zonder die correctie zouden er op 24 uur tijd 192 doden zijn geteld, waardoor voor het eerst sinds 14 maart onder de 200 overlijdens zou zijn gedoken.

Na de VS kent Italië wereldwijd het hoogste aantal sterfgevallen tengevolge van COVID-19.

Er waren zaterdag ook 1.900 nieuwe besmettingen, tegen 1.965 vrijdag. Dat maakt een totaal van 209.328.

De dagtoename van 0,9 procent was één van de laagste die ooit in Italië zijn opgetekend.

Op 24 uur tijd waren er 1.665 genezingen, tegen 2.304 een dag eerder. Dat maakt dat 79.914 mensen de longziekte te boven zijn gekomen. Er was eveneens een daling wat betreft "actieve gevallen" en patiënten in de intensieve zorg. Er zijn bijna minder dan 100.000 "actieve gevallen" (100.704) en 1.539 in de intensieve zorg tegen een piek van 4.068 begin april.