Dodental in Spanje loopt snel op, nu al 767 mensen bezweken ADN

19 maart 2020

14u02

Bron: Belga 57 Het dodental van de coronapandemie is in Spanje opgelopen tot 767, zo blijkt uit cijfers die het ministerie van Volksgezondheid donderdag heeft bekendgemaakt. Op 24 uur tijd is het dodental met bijna 30 procent toegenomen.

Volgens het Spaanse ministerie zijn er 169 dodelijke slachtoffers bijgekomen. Er werden ook 1.107 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat het totale aantal in Spanje op 17.147 brengt.

Ongeveer een derde van Spanjaarden die positief testte op het coronavirus, is ouder dan 65. Achttien procent is ouder dan 75.

De Spaanse premier Pedro Sánchez waarschuwde gisteren voor een bijna leeg parlement in Madrid zijn land dat “het ergste nog moet komen”. Spanje is het tweede meest getroffen land in Europa, maar stevent met de huidige cijfers op een nog zwaardere balans dan Italië af. Het land probeert met een complete lockdown dat scenario nu te vermijden.



José Angel Gonzalez, topman van de Spaanse politie, riep de bevolking donderdag nogmaals op om de regeringsmaatregelen tegen de verspreiding van het virus te respecteren. De voorbije 24 uur werden 48 mensen opgepakt omdat ze zich niet aan de regels hielden. Sinds de afkondiging van de noodtoestand zaterdag mogen de zowat 46 miljoen inwoners van Spanje enkel nog het huis verlaten voor essentiële zaken, zoals werk en het kopen van levensmiddelen.

Lees ook: Brieven uit het buitenland: “Normaal leven de Spanjaarden alsof het hun laatste dag is. Nu maken ze tijd voor gezin” (+)

Meer over Spanje