Dodental door vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland stijgt naar 16 ADN

15 december 2019

10u25

Bron: ANP 0 Het officiële dodental van de vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland is vandaag gestegen naar zestien. Er overleed opnieuw een slachtoffer in een ziekenhuis. In de nacht van vrijdag op zaterdag bezweek ook al een 21-jarige Australische vrouw, schrijven media in Nieuw-Zeeland.

Een nieuwe zoektocht naar de twee mensen die nog altijd worden vermist na de eruptie op White Island heeft nog niets opgeleverd, laat de Nieuw-Zeelandse politie weten.

Politie en andere hulpdiensten zochten 75 minuten op een plek waar een van de lichamen zich zou bevinden. "We hebben in dat gebied geen lichamen gevonden", aldus een politiewoordvoerder tijdens een persconferentie. De politie zegt nog steeds alles in het werk te stellen om de vermisten te vinden en samen met militairen te blijven zoeken in de wateren rondom het eiland.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid liggen nog 27 mensen in ziekenhuizen in Nieuw-Zeeland en Australië. Tien van hen verkeren in kritieke toestand. Op het eiland bevonden zich 47 mensen ten tijde van de vulkaanuitbarsting. Premier Jacinda Ardern kondigde voor morgen een minuut stilte aan voor de slachtoffers.

