Dodental door tyfoon op Filipijnen opgelopen tot 47

29 december 2019

10u54

Bron: Belga, ANP 5 Het dodental door tyfoon Phanfone die de Filipijnen tijdens Kerstmis trof, is opgelopen tot 47. Tienduizenden mensen verblijven nog altijd in geïmproviseerde noodopvang.

De tyfoon trok van oost naar west over het centrum van de eilandengroep met windsnelheden tot 200 kilometer per uur. Hij bracht nog verwoestingen aan op de eilandengroep Visayas, een bij toeristen populaire bestemming wegens de witte zandstranden, en verliet zaterdagavond het grondgebied van de Filipijnen. Phanfone volgde daarmee hetzelfde pad als supertyfoon Haiyan, die in 2013 aan meer dan 7.000 mensen het leven kostte en daarmee de dodelijkste storm werd in de geschiedenis van de archipel.

Volgens een nieuwe balans zijn er intussen 47 doden geteld. Naast de doden is er nog sprake van 9 vermisten en zo’n 140 gewonden. Het nationaal rampenagentschap schat dat in totaal zo’n 1,6 miljoen mensen getroffen zijn en dat 260.000 huizen beschadigd of verwoest zijn. Zeker 100.000 mensen moeten op zoek naar noodopvang. De regering schat dat de schade oploopt tot 21 miljoen dollar (18,7 miljoen euro).



Phanfone was al de 21ste tyfoon op de Filipijnen dit jaar. De archipel werd drie weken geleden ook al getroffen door een tyfoon. De doortocht van Kammuri kostte toen aan zeventien mensen het leven.