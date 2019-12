Dodental door storm Elsa stijgt tot 8 in Spanje en Portugal. 95.000 Franse gezinnen zonder stroom KVDS

22 december 2019

06u51

Bron: AFP 66 De storm Elsa die de afgelopen dagen Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk geselde, heeft 8 doden gemaakt. Een Zuid-Koreaanse vrouw (32) stierf zaterdag nadat ze geraakt werd door vallend puin van een gebouw in Madrid, een man kwam bij Granada om het leven nadat zijn wagen werd meegesleurd door een kolkende rivier en nog in Andalusië zou een Nederlandse man (68) die vrijdag ging surfen en vermist raakte, volgens de hulpdiensten verdronken zijn.

6 van de dodelijk slachtoffers vielen in Spanje, 2 in Portugal. Daarnaast traden ook flink wat rivieren buiten hun oevers, viel de stroom op verscheidene plaatsen uit en werd het vlieg- en treinverkeer in de hele regio waar de storm woedt, verstoord. Onder meer tussen Lissabon en Porto.

Verzwakte vorm

Terwijl Elsa in verzwakte vorm over het Verenigd Koninkrijk trok, werd in Spanje, Portugal en Frankrijk alweer gewaarschuwd voor nieuw gevaar: storm Fabien. Die trok al met windstoten tot 170 kilometer per uur over het noordwesten van Spanje.





Resultaat: al zeker 14 afgeschafte vluchten volgens de Spaanse luchthavenoperator Aena. 13 andere vluchten naar Galicië werden afgeleid naar andere luchthavens. 8.000 gezinnen in de regio kwamen zonder stroom te zitten. De Spaanse meteorologische dienst riep zaterdag code rood – de hoogste – uit voor Galicië en Asturia. In Madrid werden 8 parken afgesloten. (lees hieronder verder)

Ook Frankrijk krijgt zijn deel. Het zuidwesten van het land had in de nacht van zaterdag op zondag af te rekenen met hevige regenval en windsnelheden tot 150 kilometer per uur. Zo’n 95.000 gezinnen, vooral in het zuidwestelijke Nouvelle-Aquitaine, moeten het zonder elektriciteit stellen, aldus netwerkbeheerder Enedis.

De Gironde was één van de departementen die het zwaarst getroffen werd. Ongeveer 23.000 gezinnen zitten er zonder stroom, aldus Enedis. In Bordeaux gingen parken en begraafplaatsen dicht en moest een circus enkele optredens annuleren. Voor 15 regio’s in het zuidwesten van het land werd zaterdag code oranje afgekondigd. Tussen Bordeaux, Toulouse en Hendaye reden geen treinen.

Schade

De schade lijkt wel alleen van materiële aard te zijn. Volgens een eerste balans van de hulpdiensten en de prefecturen zijn er geen gewonden gevallen.

Op Corsica zijn zondag alle luchthavens dicht en de ferry’s naar het vaste land werden geannuleerd.

Ook in de regio Rhône-Alpen zitten zo’n 10.000 huizen nog altijd zonder stroom.