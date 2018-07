Dodental door noodweer in Japan loopt op tot 65 kv kve

08 juli 2018

02u40

Bron: Belga 0 Bij het noodweer in Japan zijn in totaal al minstens 65 mensen omgekomen, terwijl 4 gewonden in kritieke toestand verkeren en nog 45 personen vermist zijn. Dat berichtten lokale media vandaag.

Het hardst getroffen is de westelijke prefectuur Hiroshima, waar het aantal bevestigde doden nu al naar 27 is geklommen, terwijl nog 21 mensen er vermist zijn. Daarnaast kreeg ook de prefectuur Ehime (op het eiland Shikoku) het hard te verduren, met al 19 overlijdens en nog 6 vermisten.

De hevige regenval in het westen van Japan begon donderdag. Overstromingen, aardverschuivingen en blikseminslagen veroorzaken heel wat schade aan huizen en auto's. In totaal hebben zowat 3,6 miljoen Japanners in achttien prefecturen een evacuatiebevel gekregen, onder wie 1,7 miljoen in Hiroshima en 77.000 in Osaka.

In totaal zijn 54.000 reddingswerkers, onder wie ook soldaten en politieagenten, gemobiliseerd om gewonden en doden op te sporen.