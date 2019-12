Dodental door mazelenuitbraak Samoa stijgt tot zestig IB

04 december 2019

06u21

Bron: Radio NZ, Twitter, Facebook 1 De mazelenuitbraak in de afgelegen eilandenstaat Samoa heeft al 60 levens gekost. De afgelopen 24 uur stierven nog twee mensen. Het overgrote deel van de overlijdensgevallen zijn kinderen: 52 van de 60 slachtoffers zijn jonger dan vier jaar. In totaal zijn volgens de autoriteiten nu 4.052 mensen ziek. De noodtoestand is uitgeroepen, morgen start een nationale vaccinatiecampagne.

Het besmettingspercentage blijft stijgen, met 171 nieuwe gevallen binnen 24 uur, voor een nationaal totaal van 4.052. In totaal verblijven er nu 177 zieken in verschillende ziekenhuizen, onder hen zijn twintig kinderen die in een kritieke toestand verkeren.

Nationale vaccinatiecampagne

De regering van Samoa maakt zich intussen klaar om de gehele bevolking te laten inenten tegen de mazelen via een nationale vaccinatiecampagne - eerder werd enkel op de vaccinering van kinderen gemikt. Morgen en vrijdag zullen alle overheidsgebouwen en openbare diensten gesloten zijn, net als alle privébedrijven behalve hotels, accommodaties en het mortuarium. Al het niet-essentiële reisverkeer wordt die dagen verboden zodat vaccinatieteams gemakkelijker het land kunnen doorkruisen. De bevolking wordt opgeroepen om thuis te blijven. Wie niet-gevaccineerde familieleden in huis heeft, wordt gevraagd een rode vlag of een rode doek zichtbaar voor het huis, in de buurt van de weg op te hangen.

Volgens het ministerie van gezondheid was gisteren 73 procent van de kinderen van zes maanden tot vier jaar - de grootste risicogroep - op de hoofdeilanden Upolu en Savai’ ingeënt. Ook is volgens het ministerie 86 procent van de kinderen in de leeftijd van 5 tot 19 jaar ingeënt, net als 79 procent van de vrouwen in de leeftijdsgroep 20-35. Maandag werd vaccinatie verplicht gesteld voor iedereen. Vaccins zijn beschikbaar voor mensen tussen de zes maanden en zestig jaar.

De premier van Samoa heeft ermee gedreigd mensen die de inentingen ontmoedigen en alternatieve geneeswijzen aanbieden, gevangen te laten nemen. Veel mensen bezoeken traditionele genezers, maar zij claimen zeker niet allemaal de mazelen te kunnen genezen.

Lage vaccinatiegraad

De mazelen hebben ook toegeslagen in Tonga en Fiji, maar Samoa is door de lage vaccinatiegraad, die wordt geschat op 28 tot 40 procent, extra hard getroffen. Het vertrouwen in het vaccinatieprogramma werd op het eiland ernstig op de proef gesteld toen vorig jaar twee baby’s overleden, kort nadat ze waren ingeënt. Het Samoaanse vaccinatieprogramma werd zelfs kortstondig opgeschort. Later bleek dat de doodsoorzaak niets te maken had met de vaccins.

De mazelen zijn zeer besmettelijk en komen overal in de wereld voor. In Duitsland keurde het parlement deze maand een voorstel goed om ouders te verplichten hun kinderen te laten inenten.

