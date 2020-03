Dodental door coronavirus stijgt in Nederland naar 76 ADN

19 maart 2020

16u08

Bron: ANP 0 Het coronavirus heeft tot nog toe 76 levens geëist in Nederland. Sinds woensdag zijn 18 mensen overleden aan de ziekte Covid-19, die het virus veroorzaakt, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag.

De jongste overledene is 63 jaar, de oudste 95 jaar.

Zorg

Sinds woensdag hebben nog eens 409 mensen positief getest op Covid-19. Daarmee komt het totale aantal positief geteste personen in Nederland op 2.460. Onder hen zijn 594 mensen die in de zorg werken. Het aantal ziekenhuisopnamen is gestegen van 408 tot 489. Tot die groep behoren ook de mensen die met Covid-19 in het ziekenhuis belandden, maar weer zijn genezen.



De meeste positief geteste mensen wonen in Noord-Brabant (870 personen). Daarna volgen Zuid-Holland (312) en Limburg (301).

Overleg

Het crisisteam van het Nederlandse kabinet komt donderdagmiddag bijeen voor overleg over de coronapandemie. Na eerdere bijeenkomsten van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) kondigde het kabinet maatregelen aan, zoals het stoppen met handen schudden en de sluiting van scholen en horeca. Het overleg zal naar verwachting onder meer gaan over het mogelijk sluiten van verpleeghuizen voor bezoekers. Hierover zijn donderdag ook gesprekken gevoerd met de sector.