Dodental crash militair vliegtuig in Oekraïne stijgt naar 26, één inzittende overleeft door sprong ADN

26 september 2020

16u27

Bron: ANP 0 Een van de twee overlevenden van de crash van een Oekraïens militair vliegtuig vrijdagavond is bezweken aan zijn verwondingen. Het dodental van het ongeluk in Oost-Oekraïne is daardoor gestegen tot 26. Aan boord van het vliegtuig waren vooral jonge luchtmachtkadetten en hun begeleiders. Eén kadet overleefde het drama.

De Antonov AN-26 stortte neer bij het naderen van de landingsbaan. Twee van de inzittenden wisten zich wonderwel te redden met een sprong uit het militair vliegtuig. Een van hen is intussen alsnog aan zijn zware verwondingen bezweken. De andere springer, kadet Vyacheslav Zolochevskyi, lijkt volledig te zullen gaan herstellen. Hij kreeg vandaag in het ziekenhuis bezoek van de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Onderzoek

Die liet verstaan dat er onmiddellijk een onpartijdig onderzoek komt naar de oorzaak van het ongeluk. De vluchtrecorders van het toestel zijn een dag na de crash gevonden en veiliggesteld.



De staatsveiligheidsdienst liet intussen weten dat het vliegtuig neerstortte vijf minuten nadat de gezagvoerder had gevraagd om te landen, omdat de linkermotor van het tweemotorige vliegtuig het had begeven. Het vliegtuig werd in 1977 vervaardigd en werd gebruikt voor trainingsvluchten. Het toestel was eerder in normaal gebruik geweest.

Jonge rekruten

Het vliegtuig crashte op ongeveer 40 kilometer van de Russische grens in Oost-Oekraïne, maar buiten de gebieden waar door Rusland gesteunde separatisten sinds 2014 vechten tegen de troepen van de regering in Kiev. Het toestel ging in vlammen op langs een snelweg.

Volgens de autoriteiten waren er 27 mensen aan boord van de Antonov AN-26, voornamelijk jonge rekruten van de luchtmachtacademie. De 7 bemanningsleden en 20 rekruten waren op de terugweg van een trainingsvlucht. Geen van de kadetten zou zelf aan de stuurknuppel hebben gezeten. Aanvankelijk was sprake van 28 inzittenden, maar waarschijnlijk is één kadet niet verschenen voor de oefening.



