Dodental coronavirus loopt op tot boven 1.800 in China IB

18 februari 2020

01u30

Bron: Reuters, Belga 0 Het aantal doden door het coronavirus op het Chinese vasteland is opgelopen naar 1.868. Dat melden de Chinese gezondheidsautoriteiten vandaag. In de provincie Hubei zijn 98 bijkomende mensen overleden aan het virus.

De autoriteiten in provincie hebben bovendien 1.087 nieuwe besmettingen geregistreerd, dat is een vermindering in vergelijking met de afgelopen dagen. In totaal zijn nu 72.436 mensen in het land besmet met het virus.

Het virus verspreidde zich vanaf december snel over China en is ook in ruim twintig andere landen vastgesteld bij patiënten.

780 miljoen Chinezen hebben een landelijk reisverbod gekregen in een poging van de overheid om de verspreiding van het virus te beperken, meldt CNN.