Dodental coronavirus in China stijgt tot 170 IB

30 januari 2020

04u10

Bron: Belga, ANP, The Guardian, Reuters 0 In China is het aantal doden als gevolg van het nieuwe coronavirus opgelopen naar 170. In de provincie Hubei, het epicentrum van de epidemie, stierven de voorbije uren 37 mensen. Ook in de provincie Sichuan viel een dode te betreuren. Dat hebben de Chinese autoriteiten vandaag gemeld. In andere landen werden inmiddels meer dan zestig zieken geteld.

Er werden in China eveneens 1.700 nieuwe gevallen van besmetting vastgesteld, waarvan 1.032 in Hubei. Dat brengt het totale aantal zieken in het land op 7.711. Het aantal mensen waarbij het vermoeden bestaat dat ze het virus bij zich dragen, wordt geschat op ruim 12.000. In iedere provincie van China zijn inmiddels besmettingen geconstateerd. De autoriteiten meldden ook de eerste besmetting met het Wuhan-virus in Tibet.

Besmettingen in de regio

Gisteren bleken ook nog drie Japanners op een door de Japanse overheid gecharterde evacuatievlucht besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Dat meldt de Japanse zender NHK op gezag van het ministerie van Gezondheid. In totaal zijn elf mensen in het land besmet met het virus: twee van hen zouden het virus opgelopen hebben door contact met mensen die naar Wuhan zijn gereisd. Zelf zijn deze mensen de afgelopen maand niet in het buitenland geweest.

Een Amerikaanse vlucht met zo’n 200 geëvacueerden is inmiddels geland in Californië. Alle passagiers worden drie dagen gemonitord in een speciale opvang op een legerbasis.

Ook in de Australische staat Queensland is een eerste besmetting vastgesteld. Het gaat om een inwoner van Wuhan die via Melbourne Australië binnenkwam en op 27 januari doorvloog naar Queensland. De man ligt in stabiele conditie in quaraintaine in een ziekenhuis in Gold Coast. Acht van zijn medereizigers worden ook in quarantaine gehouden in het ziekenhuis, vier van hen zijn ziek en worden momenteel getest op het coronavirus. De autoriteiten van Queensland zijn bezig met het contacteren van de mensen die met de groep Chinezen op het vliegtuig zaten.

Het Chinese vrouwenvoetbalteam is momenteel ook in Australië en wordt in quarantaine gehouden in een hotel in Brisbane, aldus de autoriteiten. Binnen China wordt de nationale voetbalcompetitie op alle niveaus voorlopig stilgelegd om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dat meldt Reuters.

Nieuw-Zeeland laat weten tot nu toe nog geen besmettingen te hebben vastgesteld, “maar we weten wat we moeten doen als dat verandert", klinkt het bij de medische autoriteiten in het land. Het land laat weten een vliegtuig naar Wuhan te sturen om Nieuw-Zeelanders en indien er nog plaats over is ook Pacific Islanders en Australiërs te evacueren.

• In ons land is nog niemand besmet. Er werden wel al 15 stalen onderzocht, maar die testten negatief op het 2019-nCoV-virus. Buitenlandse Zaken raadt intussen alle niet-essentiële reizen naar China af.

• Er is nog geen remedie voor het nieuwe coronavirus. Onderzoekers in Hongkong zeiden gisteren dat ze een vaccin hebben ontwikkeld, maar meer tijd nodig hebben om het te testen.

• Ongeveer 600 EU-burgers uit 14 lidstaten hebben aangegeven dat ze vanuit de Chinese stad Wuhan en omgeving gerepatrieerd willen worden.

Verschillende luchtvaartmaatschappijen, o.a. British Airways, Delta Airlines en Air Canada, hebben tot nader order directe vluchten naar China geschrapt.