Dodental ‘Camp Fire’ Californië loopt op tot 76, bijna 1.300 vermisten jv

18 november 2018

06u29

Bron: DPA/BELGA 0 Bij de zware bosbrand in het noorden van Californië is het dodental gestegen tot 76. De reddingsdiensten hebben de afgelopen uren nog vijf dode lichamen aangetroffen, blijkt uit de nieuwe balans die sheriff Kory Honea gisteravond bekendmaakte. De lijst met vermisten groeide verder aan tot 1.276, of 265 meer dan vrijdagavond.

Maar deze lijst is volgens de sheriff verre van precies. Er staan waarschijnlijk dubbeltellingen in en men gaat ervan uit dat een aantal van de vermisten zich toch in veiligheid konden brengen.

De sheriff riep mensen op om te melden wanneer ze veilig zijn.

Ook de schade die de zogenaamde ‘Camp Fire’ - naar de plaats waar de brand begon - aanrichtte , is enorm. Het vuur woedt over bijna 60.000 hectare en verwoestte meer dan 12.000 gebouwen. Ongeveer de helft van de brand is nog niet onder controle. Het plaatsje Paradise werd nagenoeg volledig vernield.

Bij de ‘Woolsey Fire’ in de buurt van Los Angeles kwamen volgens Amerikaanse mediaberichten al drie mensen om het leven.

President Trump bracht gisteren een bezoek aan het rampgebied.