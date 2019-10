Dodental betogingen in Irak loopt op tot 21 ttr

25 oktober 2019

20u19

Bron: belga 1 Zeker 21 mensen zijn vandaag in Irak om het leven gekomen bij betogingen in de hoofdstad Bagdad en in het zuiden van het land. Eerder was er sprake van vier doden, maar in de namiddag liep dat op nadat betogers het hoofdkwartier van een sjiitische militiegroep hadden bestormd.

De helft van de doden viel in het zuiden van het land nadat betogers het hoofdkwartier van de sjiitische militiegroep Asaib Ahl al-Haq hadden bestormd, aldus medische bronnen en de politie. In de provincies Maysan en Dhi Qar vielen telkens zes doden, in de provincie Muthanna overleed één persoon.

In Bagdad kwamen in totaal acht mensen om het leven. Eerder was er sprake van minstens twee doden nadat betogers de afgeschermde Groene Zone wouden bestormen, waar de overheidsinstanties en de Amerikaanse ambassade zijn gevestigd.

Tijdens de betogingen heeft de Iraakse oproerpolitie traangas en granaten ingezet om de betogers uiteen te drijven. Daarbij raakten volgens de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten 1.779 mensen gewond, onder wie manifestanten en leden van de veiligheidsdiensten. In verschillende provincies werden in totaal 27 overheidsgebouwen en partijhoofdkwartieren in brand gestoken.

Toen de protestbeweging begin oktober het licht zag, vielen er in een week 157 doden. Het protest tegen de corruptie, werkloosheid en slechte openbare diensten werd donderdag hervat. De betogers riepen vandaag op tot "de val van het regime van dieven".

Grootayatollah Ali Sistani, de hoogste geestelijke leider van de sjiieten in Irak, had de betogers en de ordetroepen eerder opgeroepen tot "terughoudendheid" om "chaos" te vermijden.