Dodental aardbeving Lombok loopt op tot 387 en "zal nog toenemen" JM

11 augustus 2018

09u45

Bron: Belga 2 De dodentol van de aardbeving op het Indonesische toeristische eiland Lombok van afgelopen weekend, is nu al opgelopen tot 387. Dat meldt het nationaal rampenbeheeragentschap BNPB zaterdag.

Vrijdag was er nog onduidelijkheid over het officiële aantal slachtoffers. De Indonesische minister van Veiligheid sprak van 319 doden, het rampenbeheeragentschap hield het op 259. Zaterdag blijkt dat het aantal doden wel degelijk is opgelopen tot meer dan 300.

Naast de 387 doden, zijn ook bijna 13.700 mensen gewond geraakt, en moesten 397.000 mensen hun woningen verlaten.

"Nog steeds slachtoffers begraven"

"Het aantal slachtoffers zal nog oplopen, aangezien er nog steeds slachtoffers begraven zijn door modderstromen of zich onder het puin van gebouwen bevinden", aldus BNPB-woordvoerder Sutopo Nugroho.

Op Lombok zijn op korte tijd drie zware aardbevingen geweest, en honderden naschokken. De laatste aardbeving, met een magnitude van 6,2, dateert van donderdag.