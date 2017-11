Dodental aardbeving Iran-Irak stijgt tot 530 LB

14u00

Bron: Belga 0 AFP Een jongen rijdt met zijn fiets door het puin in Sarpol-e-Zahab, in de westelijke Iraanse provincie Kermanshah. Het dodental van de aardbeving in Iran en Irak van zondag is opgelopen tot 530. Ten minste 8.000 personen raakten gewond, meldt staatspersbureau IRNA. In de nacht van maandag op dinsdag meldde de Iraanse staatstelevisie dat de zoektocht naar overlevenden in het grensgebied is gestaakt.

De beving, die een kracht had van 7,3, deed vooral het westen van Iran schudden. Met name in de provincie Kermanshah is de schade groot. Ook aan de Iraakse kant van de grens vielen slachtoffers. Daar kwamen volgens de autoriteiten zeker acht mensen om het leven. De aardbeving was tot in Turkije en Israël te voelen.