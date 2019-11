Dodental aardbeving in Albanië stijgt naar 40 HR

28 november 2019

12u09

Bron: Belga 0 Buitenland Twee dagen na de zware aardbeving in Albanië is het aantal doden gestegen tot 40. Dat heeft het ministerie van Defensie laten weten. Intussen vervaagt de hoop om mensen nog levend onder de brokstukken van ingestorte gebouwen te vinden.

De aardbeving met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter trof dinsdagochtend vroeg de westkust van Albanië. De dodelijke slachtoffers vielen in onder meer de havenstad Durres en ook Thumane.



In Durres probeerden binnen- en buitenlandse reddingswerkers in de nacht van woensdag op donderdag nog altijd om een familie te redden vanonder het puin van hun huis. Daarbij zijn onder meer tweelingbaby's. In Thumane is de zoektocht naar slachtoffers voorlopig stopgezet. Honderden naschokken bemoeilijken het werk van de reddingsdiensten.

Het ging om de zwaarste aardbeving in Albanië van de laatste decennia. Meer dan 650 mensen raakten gewond.

