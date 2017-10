Dodental aanslag Mogadishu loopt op tot 276 08u19

Bron: AFP 1 AP Kinderen helpen bij het puinruimen na de aanslag in Mogadishu. De zware bomaanslag van zaterdag in de Somalische hoofdstad Mogadishu, heeft intussen al aan 276 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een mededeling die het Somalische ministerie van Informatie vannacht heeft verspreid.

Volgens de mededeling werden er ook driehonderd mensen overgebracht naar de ziekenhuizen in de Somalische hoofdstad. De aanslag met een vrachtwagen op een druk kruispunt in Mogadishu is nog niet opgeëist, maar de Somalische regering gaat ervan uit dat de islamistische organisatie al-Shabaab verantwoordelijk is. Die terreurgroep strijdt voor de oprichting van een islamitische staat in Somalië en pleegt regelmatig aanslagen. Het gaat om de zwaarste aanslag ooit in Somalië.