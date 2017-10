Dodental aanslag Braziliaanse crèche gestegen naar negen

AFP Nabestaanden rouwen bij de kist van Helley Batista, de door de brand omgekomen begeleidster van de kinderen.

Het aantal dodelijke slachtoffers van de aanslag op een Braziliaanse crèche is gestegen naar negen. Dat melden de autoriteiten. Een man overgoot donderdag in de opvang in de Braziliaanse stad Janaúba in de staat Minas Gerais in Midden-Brazilië kinderen en zichzelf met alcohol en stichtte vervolgens brand.