Dodenbalans dambreuk Brazilië stijgt tot 134, nog steeds 199 mensen vermist ADN

04 februari 2019

18u27

Bron: Belga 0 Elf dagen na de dambreuk in Brumadinho, in het zuidoosten van Brazilië, is de dodentol opgelopen tot 134. Er zijn ook nog altijd 199 mensen vermist, deelt de Braziliaanse brandweer mee. De zoektocht werd gisteren en vanmorgen even gestaakt door slecht weer, maar in de namiddag weer hervat.

Een woordvoerder van de brandweer gaf verder toe dat het mogelijk is dat sommige lichamen niet meer gevonden zullen worden.

De dam van de ijzerertsmijn in Brumadinho, in de Braziliaanse staat Minas Gerais, begaf het op 25 januari. Er ontstond een enorme modderstroom die huizen, mensen en dieren meesleurde en begroef. In totaal ligt een oppervlakte van zo’n 290 hectare, ongeveer zo groot als 400 voetbalvelden, bedekt met 12 miljoen kubieke meter slib.



De eigenaar van de mijn biedt de familie van de slachtoffers inmiddels geld aan. De firma is bereid om per dode of vermiste 100.000 Reais (23.600 euro) te betalen. Het gaat volgens een woordvoerder om een vrijwillige geste en niet om een schadevergoeding.

