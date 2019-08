Doden na zeer hevig onweer in Polen: “Tiental personen geraakt door blikseminslagen” SVM

22 augustus 2019

16u24

Bron: Belga 5 Na een zeer hevig onweer zijn in het Tatragebergte enkele dodelijke slachtoffers gevallen. Dat melden lokale hulpdiensten in het zuiden van Polen.

"Een tiental personen is geraakt door blikseminslagen in de buurt van de berg Giewont. Er is sprake van enkele overlijdens", aldus het hoofd van de hulpdiensten. Precieze cijfers gaf Jan Krzysztof echter niet.

Volgens tv-zender TVN24 zou de bliksem op een groot metalen kruis ingeslagen zijn dicht bij het bergstation van Zakopane. Op dat ogenblik waren er vele toeristen aanwezig. 's Morgens waren door het mooie weer veel bezoekers naar de berg gelokt, maar 's middags veranderde het weer en kwamen er onweerswolken aanzetten.

De weersomstandigheden zijn ook nu nog slecht. Een reddingshelikopter is niettemin naar de plek van het onheil vertrokken om slachtoffers op te halen.