Doden na aanslag met autobom in Somalië

IB

22 december 2019

06u29

Bron: ANP

Een autobom, die bedoeld was voor een hoge Somalische legerofficier, heeft acht dodelijke slachtoffers gemaakt. Dat laat de lokale politie weten. De bom ontplofte zaterdagavond voor een hotel in de plaats Galkayo waar brigade-generaal Abdihamid Mohamed Dirir een overleg had met een aantal ambtenaren.