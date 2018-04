Doden en vermisten na instorting hotel India kv

01 april 2018

04u53

Bron: Belga 0 In de Indiase stad Indore is een hotel van meerdere verdiepingen ingestort. Zeker tien mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Velen zijn nog vermist of liggen onder het puin van het hotelgebouw. De oorzaak van de instorting is onbekend.

Het gebouw, waar ook een groot restaurant in gevestigd is, stortte laat op zaterdagavond (lokale tijd) plots in. Reddingswerkers konden een tiental mensen onder het puin vandaan halen, melden lokale media. De gewonden zijn met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis.

De reddingsoperatie is gaande en gevreesd wordt dat nog tientallen mensen onder het puin liggen. Reddingsmensen proberen het puin weg te halen met sloophamers en kettingzagen. De autoriteiten denken dat het dodental nog zal oplopen.

In augustus vorig jaar stortte een flat in Mumbai in, daarbij kwamen 33 mensen om het leven.