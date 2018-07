Doden en veel schade na aardbeving met kracht van 6,4 op Indonesisch eiland in de buurt van Bali lva

29 juli 2018

02u05

Het Indonesische eiland Lombok is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.4. Daarbij zijn volgens de autoriteiten zeker drie doden gevallen en hebben veel gebouwen schade opgelopen. Op sociale media zijn beelden te zien van ingestorte gebouwen.

Een uur na de beving was er een naschok met een kracht van 5.4. De autoriteiten hebben enkele wegen afgesloten uit angst voor aardverschuivingen. Het getroffen gebied is populair onder toeristen.

Het epicentrum van de beving lag in het noorden van het eiland en lag op slechts 7 kilometer diepte. Door de geringe diepte is de kans groter dat een beving schade aanricht. Omdat de beving onder land was, is er geen tsunamigevaar, meldt de Amerikaanse Geologische Dienst.