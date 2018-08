Doden en gewonden na aanvallen tegen politie in Tsjetsjenië AV

20 augustus 2018

17u02

Bron: BELGA 3 In Tsjetsjenië hebben gewapende mannen op verschillende plaatsen politieagenten aangevallen. Vier van de vijf aanvallers werden doodgeschoten. Bij de aanval liepen ook vijf politieagenten verwondingen op.

Volgens waarnemend president Ramzan Kadyrov wilden aanvallers het islamitisch offerfeest verstoren. Daar zijn ze echter niet in geslaagd. "De situatie in Grozny en Tsjetsjenië is absoluut stabiel", klinkt het. De aanval werd later opgeëist door de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

De juiste omstandigheden van de aanval zijn nog niet duidelijk. Russische media spreken over vier aanvallen deze voormiddag in de hoofdstad Grozny en de plaatsen Sjali en Mesker-Yurt. Bij een incident reed een aanvaller met de auto drie politieagenten omver die hem wilden stoppen. Een aanvaller wilde zich met explosieven opblazen, maar zijn ontsteking weigerde dienst.

Sinds de Tsjetsjeense oorlogen bestuurt Kadyrov als regent van Moskou de overwegend door moslims bewoonde regio met dictatoriale middelen. Niettemin is er in de noordelijke Kaukasus islamitisch verzet. Moslims overal ter wereld vieren dit jaar vanaf morgen het vierdaagse offerfeest.