Doden en gewonden door lawine Zwitserland TT

01 april 2018

12u10

Bron: Belga 3 Door een sneeuwlawine in het Zwitserse kanton Wallis zijn drie wintersporters om het leven gekomen Twee anderen raakten lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste elementen van het onderzoek zouden de slachtoffers afkomstig zijn uit Spanje.

De vijf bevonden zich zaterdagnamiddag in de buurt van de Aletschgletsjer, in het kanton Wallis. Toen ze op een hoogte van 2.450 meter waren, ontstond er een lawine die de skiërs meesleurde. "Een andere groep die in de buurt aan het skiën was, zag alles gebeuren en kon de politie verwittigen", aldus de politie in een persbericht.

De vijf hadden detectiemateriaal bij zich en werden zo teruggevonden door de reddingswerkers die met een helikopter ter plaatse kwamen. Twee van hen werden levend van onder de sneeuw gehaald en naar het ziekenhuis gebracht, drie anderen overleefden het ongeval niet.

De reddingsoperatie werd bemoeilijkt door de slechte weersomstandigheden