Doden en gewonden bij schietpartijen in Cincinatti: “17 mensen door kogels getroffen” ADN

16 augustus 2020

15u43

Bron: Belga 0 In de stad Cincinnati in de Amerikaanse staat Ohio zijn zondagmorgen (plaatselijke tijd) zeventien mensen door schoten getroffen. Mogelijk zijn er vier dodelijke slachtoffers, berichten de lokale zenders Fox19 en WLWT5 op gezag van de politie.

De schoten zouden op drie verschillende plaatsen in de stad zijn afgevuurd. De achtergrond is nog onduidelijk, zei Paul Neudigate van de politie. De stad heeft een "extreem geweldddadige nacht beleefd”, klonk het.

In de VS sterven dagelijks gemiddeld tientallen mensen ten gevolge van vuurwapens. Sedert begin dit jaar zijn er volgens statistieken van de organisatie Gun Violence Archive meer dan 370 zogenoemde "mass shootings" geweest, of gevallen waarin minstens vier personen door vuurwapens gedood werden of gewond raakten. Rekenkundig is dat meer dan één geval per week.



