Doden en gewonden bij explosie in diplomatieke wijk van Kaboel AJA

14u51

Bron: Belga 0 EPA De brandweer in de diplomatieke wijk van de Afghaanse hoofdstad waar de explosie plaatsvond. Minstens drie mensen zijn vandaag gedood bij een explosie in de diplomatieke wijk van de Afghaanse hoofdstad. Er vielen ook tien gewonden bij de ontploffing in de omgeving van ambassades en ministeries, zei een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Ismail Kawusi.

De explosie deed zich in de wijk Wazir Akbar Khan voor, waar veel buitenlandse posten en overheidsgebouwen liggen, aldus Basir Mujahid, een woordvoerder van de politie van Kaboel. Hij zei dat politieploegen naar de wijk waren gestuurd en dat hij nog geen zekerheid had over de precieze plaats van de ontploffing.