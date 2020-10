Doden en gewonden bij explosie in Beiroet

RL

09 oktober 2020

23u43

Bron: Belga

0

In de Libanese hoofdstad Beiroet zijn vrijdagavond bij een explosie en een brand in een brandstofdepot in een dichtbevolkte wijk tenminste vier mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese Rode Kruis.