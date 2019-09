Doden en gewonden bij aanslagen stemlokalen Afghanistan tvc

28 september 2019

10u21

Bron: Belga 0 Bij ontploffingen en raketaanvallen op verkiezingsdag in Afghanistan zijn al zeker twee doden en zeventien gewonden gevallen. Bij een aanslag op een school in de oostelijke provincie Nangarhar, die gebruikt wordt als stembureau, vielen zeker één dode en drie gewonden. Dat meldt een lid van de provincieraad aan dpa. In een moskee in Kandahar, die eveneens gebruikt wordt als stembureau, vielen 14 gewonden, onder wie een politieagent, aldus een politiebron. En bij raketaanvallen in de provincie Kunduz kwam zeker een verkiezingswaarnemer om, melden twee leden van de provincieraad. De Afghanen verkiezen zaterdag een nieuwe president.

Volgens provincieraadslid Ghulam Rabbani Rabbani begonnen strijders van de taliban om 4 uur plaatselijke tijd raketten af te vuren op Kunduz-stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie.

En verder in Kandahar werden sinds gisterenavond al zeker 31 springtuigen onschadelijk gemaakt of gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

In de hoofdstad Kaboel waren er verschillende kleinere incidenten, maar de autoriteiten hebben nog geen details over die incidenten gemeld.

Ongeveer 9,6 miljoen Afghanen hebben zich volgens de kiescommissie geregistreerd voor deze presidentsverkiezingen. De taliban hebben opgeroepen om de verkiezingen “met alle middelen” te dwarsbomen.

Volgens de directeur van het Free and Fair Election Forum of Afghanistan (FEFA), Yousof Rashed, staan niet alle namen van kiezers op de kieslijsten. “Maar technische problemen hebben de geloofwaardigheid van het verkiezingsproces niet geschaad”, aldus Rashed. Een andere organisatie, de Transparent Election Foundation of Afghanistan (TEFA) meldt dat biometrische toestellen niet alle namen van de kiezers bevatten. In een verklaring kondigde de kiescommissie al aan dat er een alternatieve oplossing is.