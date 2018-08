Doden door zwaar ongeval met bus in VS KVE

31 augustus 2018

08u15

Bron: ANP, Belga 0 Een zwaar verkeersongeval heeft in de Verenigde Staten het leven gekost aan zeker zeven mensen. Een vrachtwagen botste in de buurt van de plaats Thoreau (New Mexico) frontaal op een bus met ongeveer vijftig passagiers. De autoriteiten vrezen dat de balans nog zwaarder kan worden.

De bestuurder van de truck lijkt door een klapband de macht over het stuur te hebben verloren. Daardoor belandde zijn voertuig op de verkeerde rijbaan, meldt de politie. Daar ramde de vrachtwagen de bus van vervoersbedrijf Greyhound Lines, die in de tegengestelde richting reed.

Op beelden is te zien dat de voorkant van de bus volledig is verwoest. Vrijwel alle passagiers zijn na de crash overgebracht naar ziekenhuizen. Zij liepen in de meeste gevallen lichte verwondingen op. Zes mensen met ernstige letsels zijn overgebracht naar een Universitair Medisch Centrum in Albuquerque.