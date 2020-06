Doden door noodweer in Oost-Europa, 800 Oekraïners geëvacueerd JOBR

24 juni 2020

16u39

Bron: AD 1 Terwijl het in ons land droog en warm weer is, hebben stevige regenbuien delen van Oekraïne en Roemenië onder water gezet. Zeker drie mensen in Oekraïne en drie in Roemenië zijn om het leven gekomen.

Honderden Oekraïners moesten hun huizen en dorpen verlaten in het westen van het land. Zeker achthonderd mensen zijn sinds maandag, toen de stortbuien begonnen, geëvacueerd. Dat zei de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Arsen Avakov, die de rampplek woensdag samen met premier Denis Sjmigal bezocht.

Ongeveer 5.000 huizen in 187 dorpen staan onder water, aldus de hulpdiensten. Beelden op sociale media tonen woeste bergrivieren, een deels overstroomd dorp en ondergelopen velden en wegen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is het de grootste overstroming sinds jaren in het land. Zeker 150 militairen, vier helikopters en een vliegtuig zijn naar het rampgebied gestuurd.

De Roemeense rampenbestrijdingsdienst meldde woensdag dat drie mensen de afgelopen dagen om het leven kwamen nadat zij bij overstromingen waren meegesleurd. Dat gebeurde in de noordwestelijke regio Bihor, bij Suceava in het noordoosten en in het oostelijke district Vaslui. Roemenië heeft net als Oekraïne, Servië en Bosnië met zware regens te maken gehad de afgelopen dagen.

Прикарпаття, смт Ланчин: підтоплено близько 160 житлових будинків, евакуйовано 200 людей, зруйновано комунікації(електрика і газ). Перекидаємо сюди великогабаритну техніку НГУ, додаткові сили рятувальників та поліції. Доставимо їжу. Люди відчують захист та допомогу держави! pic.twitter.com/ctRUPs67l2 Arsen Avakov(@ AvakovArsen) link

Разом с ПМ.

Галич- Калуш - Рожнятів - Надвірна - Ільці -Косів..

.. Масштабы потерь велики.

Помимо принятых мер - Кабмин окажет фин поддержку области.

Выделяем приоритеты м ключевые риски по факту на текущий момент pic.twitter.com/zNXwT1usnW Arsen Avakov(@ AvakovArsen) link

Галич.

Ивано-Фр. Стихия.

На месте с пм.

Дснс, Полиция, Нацгвардия.

Делаем, все что возможно и необходимо.

Жизни, коммуникация, продукты.. эвакуация.

Концентрируемся. Тут, на Верховине.. 4 области, 15 районов..

Делаем то, что должны pic.twitter.com/Fx6i1YWDWa Arsen Avakov(@ AvakovArsen) link

