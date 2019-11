Doden door explosie in vuurwerkfabriek in Italië

Redactie

20 november 2019

20u54

Bron: ANP, AD.nl

Bij een explosie in een vuurwerkfabriek op Sicilië zijn vier mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Eerder werden nog twee mensen vermist, maar die zijn gevonden. Een van hen bleek te zijn overleden. De andere is naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen liggen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis.