Doden door explosie in tankstation in Ghanese hoofdstad Accra

01u00

Bron: ANP 0 Twitter: @accra1005fm Door een ontploffing in een tankstation in de hoofdstad van Ghana zijn gisterenavond meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er volgens de Ghanese overheid gewonden gevallen. Precieze aantallen doden en gewonden zijn nog niet bekend.

Gas explosion at Atomic Junction pic.twitter.com/uZrFS6pWYg Accra FM(@ Accra1005fm) link

De explosie in Accra veroorzaakte een enorme vuurbal die in de wijde omtrek te zien was. De drukgolf werd kilometers verder gevoeld. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Het vuur ontstond bij een tankstation dat vloeibaar aardgas (LNG) verkoopt en sloeg daarna over naar een benzinestation. Omwonenden moesten hun huizen verlaten. In 2015 kwamen bij een soortgelijk ongeluk honderd mensen om het leven.

Pictures from Atomic Junction Explosion pic.twitter.com/mTAcfJrA4H Accra FM(@ Accra1005fm) link