Doden door brand in sloppenwijk Bangladesh

17 februari 2019

07u19

Bron: ANP/RTR 0 Een grote brand heeft vandaag een deel van een sloppenwijk in de havenstad Chittagong in Bangladesh verwoest. Meer dan tweehonderd hutwoningen gingen in vlammen op. Volgens de politie en brandweer zijn zijn zeker acht mensen om het leven gekomen en meer dan vijftig anderen gewond geraakt.

Een brandweerman meldt dat de oorzaak mogelijk een kortsluiting is geweest. De brand brak in de vroege ochtend uit in de wijk Chaktai. Veel mensen lagen op dat moment nog te slapen. Na vijf uur had de brandweer het vuur onder controle.

In het straatarme Aziatische land komen jaarlijks honderden mensen om het leven omdat de veiligheidsvoorschriften amper worden nageleefd. In 2013 stortte de textielfabriek Rana Plaza in. De ramp kostte meer dan 1.100 medewerkers het leven.