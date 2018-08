Doden door bomaanslagen Filipijnen

28 augustus 2018

Het zuiden van de Filipijnen is opgeschrikt door twee aanslagen. In een dorp in de provincie Sultan Kudarat kwamen door een explosie drie militairen om het leven. Niet ver daarvandaan, in de stad Isulan, werd eerder op de dag volgens de lokale media een zelfgemaakte bom, verstopt onder een motor, voor een restaurant tot ontploffing gebracht.