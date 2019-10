Doden bij gevechten tussen Pakistaanse en Indiase grenstroepen KVE

20 oktober 2019

14u47

Bron: Belga 0 Bij nieuwe vuurgevechten tussen Pakistaanse en Indiase grenstroepen in de regio Kasjmir zijn verschillende soldaten en burgers gedood. De slachtoffers vielen langs beide zijden, maar om hoeveel doden het precies gaat is niet duidelijk.

De gevechten vonden plaats aan de bestandslijn die het door India bestuurde deel van Kasjmir scheidt van het door Pakistan bestuurde deel.

Volgens India doodden Pakistaanse soldaten twee soldaten en een burger, en heeft het Indiase leger hard teruggeslagen. Een woordvoerder van het Pakistaanse leger zei dat er negen Indiase soldaten, een Pakistaanse soldaat en drie burgers werden gedood en vijf mensen verwond.

De situatie in de regio is erg gespannen, sinds de Indiase regering in New Delhi begin augustus de grondwettelijke autonomie van haar deel van Kasjmir introk.

Pakistan en India hebben al twee oorlogen uitgevochten over Kasjmir. Beide landen willen niet slechts een deel, maar de hele regio controleren.