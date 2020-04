Dodelijkste dag voor Verenigd Koninkrijk sinds begin coronacrisis: bijna duizend nieuwe doden HLA

10 april 2020

18u56

Bron: Belga, ANP 0 Het Verenigd Koninkrijk heeft het hoogste dagelijkse dodental gemeld sinds het begin van de coronacrisis. Er werden op een dag tijd 980 overlijdens gerapporteerd, meldt minister van Volksgezondheid Matt Hancock. In totaal telt het land bijna 9.000 doden.

Het dagelijkse dodental in het Verenigd Koninkrijk ligt daarmee hoger dan het ooit is geweest in het zwaar getroffen Italië. Daar maakten de autoriteiten op de dodelijkste dag, 27 maart, melding van 969 overleden patiënten. Het totale aantal overlijdens in het Verenigd Koninkrijk ligt wel nog altijd een pak lager dan in het erg zwaar getroffen Italië: in Groot-Brittannië staat de teller op 8.958 doden, in Italië liep het dodental vrijdag op tot 18.849.

De Britse minister van Gezondheid Matt Hancock drukte de bevolking vrijdag opnieuw op het hart de strenge maatregelen te blijven respecteren en thuis te blijven, ondanks het mooie weer tijdens het paasweekend.

De Britse regering ligt onder vuur omdat ze er lang mee talmde om de bevolking in lockdown te zetten. Premier Boris Johnson, die intussen zelf in het ziekenhuis ligt met coronavirus, heeft de ziekte volgens critici te lang onderschat. Zo schudde hij enkele weken geleden nog coronapatiënten de hand tijdens een ziekenhuisbezoek.

De corona-epidemie lijkt in Groot-Brittannië nog lang niet over de piek heen, terwijl de nationale gezondheidsdienst NHS kampt met een dreigend tekort aan beademingsapparatuur, beschermende kledij en zorgpersoneel. Het Duitse ministerie van Defensie beloofde al 60 mobiele beademingsmachines het Kanaal over te sturen.

