Dodelijke zelfmoordaanslag in Syrische stad Manbij doet Amerikanen twijfelen over terugtrekking van troepen

17 januari 2019

16u09

Bron: NYT, Al Jazeera 0 Nadat er gisteren vier Amerikaanse doden vielen bij een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat (IS) in Syrië, stellen critici zich vragen bij de terugtrekking van de Amerikaanse troepen. Een sterke samenwerking tussen Amerika en Turkije zou volgens hen beter zijn.

De aanval was gericht tegen het Amerikaanse konvooi in de noordelijke stad Manbij. De militairen stopten tijdens een patrouille bij een café om een hapje te eten -dat deden ze wel vaker- waarna een man binnenwandelde en zichzelf opblies. Behalve de vier Amerikanen vielen er nog vijftien doden. Het was al de zesde aanslag van IS, op minder dan een maand tijd. IS lijkt allesbehalve verslagen menen critici.



Een maand geleden verkondigde de Amerikaanse president Donald Trump nochtans dat IS verslagen was. “We hebben het over zand en dood”, zo omschreef Donald Trump Syrië. “En ik wil niet voor altijd in Syrië zijn.” Na de recente en dodelijke aanval, lijkt het alsof de president te hard van stapel liep.

“Mijn grootste zorg is dat de statements van president Trump onze vijand enthousiast maakt”, aldus Lindsey Graham, Republikeins senator. “Ik zag het eerder al in Irak gebeuren en nu zie ik hetzelfde in Syrië. Wij zijn pas veilig hier als we de mensen in Syrië geholpen hebben. Daarom hoop ik dat de president lang en hard nadenkt over zijn plannen in Syrië”, besluit hij.

Samenwerking

Kilic Kanat, onderzoeksdirecteur bij SETA (Foundation for Political, Economic and Social Research) in Washington, vindt dat de aanslag bewijst dat verschillende landen waaronder Amerika en Turkije, beter moeten samenwerken in de strijd tegen terrorisme en IS.

Waarom de Amerikanen volgens hem hulp nodig hebben van de Turken? “De Koerdische YPG-milities beschikken niet over de noodzakelijke instrumenten om IS een kopje kleiner te maken. De strijd tegen IS is immers niet territoriaal gebaseerd”, aldus Kanat. Turkije beschouwt de YPG, de huidige bondgenoot van de VS, echter als een terroristische groepering. Ze zouden banden hebben met de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) die sinds de jaren 80 een gewapende strijd in Turkije voert voor meer autonomie.

Eerder al kibbelden de Turken en de Amerikanen over een deal waarbij de Turkse president Erdogan moest beloven om het stadje Manbij niet onmiddellijk aan te vallen nadat de Amerikanen zich terugtrokken. Het ligt namelijk vlakbij de Turkse grens en wordt gecontroleerd door Koerdische milities (YPG). Tot zover gaf Trump geen gehoor aan de bevelen van president Erdogan. Na de dodelijke aanslag is het maar de vraag hoe de Amerikaanse president zal reageren.

