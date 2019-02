Dodelijke storm in Italië: “Tiener (14) sterft nadat vader van ladder wordt geblazen en op hem valt” HA

24 februari 2019

07u20

Hevige winden hebben gisteren in Centraal-Italië vier doden geëist. Een jongen van veertien jaar kwam om toen zijn vader door een windvlaag op hem viel vanop het dak van hun huis, melden Italiaanse media.

De jongen hield een ladder vast waar zijn vader op was geklommen. Die wou de schade te herstellen die de wind had aangericht aan het dak van hun woning in Capena, dichtbij Rome. Door een windvlaag viel de man op zijn zoon, schrijft de krant Fatto Quotidiano.

Twee zeventigers kwamen dan weer om het leven, toen een muur in een boerderij op hen viel in Frosinone. En een man van 45 jaar overleed, toen een boom op zijn auto viel in Guidonia, niet ver van de hoofdstad.

Ook in Rome vielen bomen op auto’s. Het archeologische park bij het Colosseum ging door de storm vroeger dicht.

Volgens de civiele bescherming waaide er ook ijzige wind in Toscane, Umbrië, Abruzzo en vele zuidelijke regio’s, waar op sommige plaatsen sneeuw viel.

In de stormachtige zeeën voor de kust van Apulië liep een Turks koopvaardijschip kort voor de haven van Bari vast. Volgens persagentschap Ansa moest het bergingswerk worden onderbroken vanwege het aanhoudend slechte weer.

Ook Kroatië had te kampen met harde wind.