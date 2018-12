Dodelijke slachtoffers in Straatsburg zouden Fransman en Thaise toerist zijn KVDS

12 december 2018

14u29

Bron: Dernières Nouvelles D’Alsace, AP, PPTV, Thairath 1 De twee dodelijke slachtoffers van de raid in Straatsburg gisteravond zouden een Fransman en een Thaise toerist zijn. Dat meldt de Franse lokale nieuwszender Dernières Nouvelles D’Alsace.

De Fransman zou een voormalig werknemer van Crédit Agricole zijn, meldt de zender. Verder is er nog niets over hem bekend. Het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken heeft intussen bevestigd dat er een landgenoot is omgekomen. Het gaat om Anupong Suebsamarn (45), die samen met zijn vrouw Naina met vakantie was in Frankrijk.

Kogel

De Thaise ambassade in Parijs biedt de vrouw bijstand aan, zo meldde woordvoerder Bussadee Santipitak van het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Thaise nieuwszender PPTV. Het koppel zou de dag voordien in de stad aangekomen zijn, bericht nieuwszender Thairath. De man kreeg een kogel in het hoofd, zijn vrouw zou ongedeerd gebleven zijn.





Bij de schietpartij kwamen in totaal twee mensen om het leven. Een derde slachtoffer is hersendood. Dat heeft de procureur van Parijs, Rémy Heitz, vanmiddag gezegd. Twaalf andere mensen raakten gewond en zes daarvan zijn er erg aan toe. (lees hieronder verder)

Bij de zwaargewonden is al zeker een Italiaan. Dat meldt persbureau AFP op basis van een verklaring van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens verscheidene Italiaanse media zou het om een journalist (28) gaan uit Trente, die in Straatsburg was voor de plenaire zitting van het Europese parlement. Hij werkt voor Europhonica, een netwerk van radiostations. (lees hieronder verder)

#FR En ce qui concerne notre collègue blessé : nous ne pouvons confirmer aucune nouvelle de son état de santé. Nous demandons à nos collègues de la presse de respecter la vie privée de notre collègue. Nous serons prêts à publier toute nouvelle vérifiée dès que nous l'aurons. europhonica(@ europhonica) link

De plaatselijke moskee Eyyup Sultan in Straatsburg meldt dan weer dat er ook een Afghaan bij de zwaargewonden is. Het zou gaan om iemand die de moskee regelmatig bezoekt. De man zou een kogel in het hoofd gekregen hebben en in coma liggen. (lees hieronder verder)

Bij de lichtgewonden is onder meer een vrouw uit Straatsburg zelf. De eigenares van een plaatselijke kaaswinkel – Lorho – meldde gisteren op Facebook dat haar dochter Jeanne geraakt was door een kogel in de arm. “Ze is naar het ziekenhuis gebracht en geopereerd”, aldus Christelle Lorho. “Ze is intussen weer wakker. We hebben geluk gehad en zijn blij dat ze nog altijd bij ons is.” (lees hieronder verder)

Over de identiteit en de nationaliteit van de andere slachtoffers is nog niets bekend. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er volgens de eerste info geen Belgen bij de slachtoffers zijn, maar er is nog geen officiële bevestiging.

Buitenlandse Zaken past voorlopig ook het reisadvies voor Frankrijk op zijn website niet aan, maar geeft aan wie naar het reisadvies voor Frankrijk surft, wel een factuele weergave van de gebeurtenissen in Straatsburg. (lees hieronder verder)

De speurders gaan er inmiddels van uit dat de dader door terroristische motieven werd geïnspireerd. Volgens procureur Rémy Heitz hebben getuigen de 29-jarige dader, die nog altijd voortvluchtig is, “Allah Akbar” horen roepen.

Opgepakt

Vier naaste verwanten van de dader werden intussen opgepakt. Bij de man thuis werden een granaat, een rifle met laders en munitie en vier messen, waaronder 2 jachtmessen, gevonden. De man blijkt al 27 keer veroordeeld te zijn, in Frankrijk maar ook in Duitsland en Zwitserland. In de gevangenis stond hij bekend als geradicaliseerd en iemand die zijn best deed om anderen te bekeren.