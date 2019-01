Dodelijke selfie: student (26) valt van meer dan 180 meter hoge klif tijdens maken foto LH

05 januari 2019

23u15

Bron: The Irish Sun 0 In het westen van Ierland doen de autoriteiten er momenteel alles aan om het lichaam van een 26-jarige Indiase man te repatriëren uit het gebied van de Kliffen van Moher. De student van het Trinity College viel er gisterennamiddag van een meer dan 180 hoge rots toen hij een selfie wilde maken.

De Ierse politie zegt dat het sinds de tragedie nauw samengewerkt met de Indiase ambassade in Dublin en met het personeel van de universiteit. Een vertegenwoordiger van de Indiase ambassade reisde vandaag af naar de plaats van het ongeluk in Co Clare.

Het is zeker dat de jongeman stierf tijdens het maken van foto’s. Ooggetuigen vertelden de politie dat hij een selfie probeerde te nemen en vervolgens zijn evenwicht verloor. Er waren honderden andere bezoekers op de kliffen aanwezig toen de man naar beneden viel.

De Kliffen van Moher, gelegen in het graafschap Clare in Ierland behoren tot de hoogste klifkusten in Europa. Het hoogste punt ligt op 214 meter.