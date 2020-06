Dodelijke schietpartij op Nederlandse camping is een familiedrama Frank Hermans en Leo Klaassen

15 juni 2020

11u59

Bron: Gelderlander.nl 24 UPDATE Door een schietincident zijn zondagavond twee mensen om het leven gekomen op camping Groene Eiland in het Nederlandse Appeltern (provincie Gelderland). Volgens de campingeigenaar gaat het om een incident in de “relationele sfeer”.



Rond 21.20 uur werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd voor de schietpartij. Hulp van onder meer een traumahelikopter mocht niet meer baten. De schietpartij blijkt te gaan om een familiedrama. Een Nijmegenaar van begin 50 heeft daar zondagavond zijn vrouw of ex-vrouw - ook uit Nijmegen - doodgeschoten en daarna de hand aan zichzelf geslagen.

Volgens campingeigenaar Adri van Ooijen stonden de slachtoffers ook vorig jaar al op de camping, ze hadden een zomerstandplaats. “Sinds een paar weken stonden ze er weer”, verklaarde hij aan onze collega's van De Gelderlander. Volgens Van Ooijen zou het koppel een of meerdere volwassen kinderen hebben.

Inmiddels is duidelijk dat het gaat om Frank Daniëls, de eigenaar van Daniëls Trucks, een handel in tweedehands vrachtwagens in Nijmegen, en zijn 50-jarige vrouw. De familie van Daniëls zit maandagochtend ontredderd in de voortuin. “Hij staat op boevennieuws”, zegt zijn moeder. “Maar dat moet er echt af, want hij was geen boef.”

Door een kennis gebeld

Terwijl op de camping het forensisch onderzoek nog steeds in volle gang is en campinggasten door blauwe schermen van het plaats delict worden gescheiden, is de dodelijke schietpartij er het gesprek van de dag. Campinggast Cor Liskamp kreeg gisteravond in eerste instantie niets mee van de schietpartij. Die vond plaats in de oosthoek van de camping. “Zelf sta ik helemaal aan de andere kant. Ik werd door een kennis gebeld, of ik het al had gehoord.”

Op de camping gingen gisteravond volgens Liskamp Facebookbeelden rond van de slachtoffers. “De man deed vorig jaar iedere vrijdagavond mee aan de biljartcompetitie hier op de camping. Het waren geen teruggetrokken mensen.”

Daniëls Trucks kwam een aantal jaar terug in het nieuws toen er een reeks branden was bij vrachtwagenbedrijven. Ook bij het bedrijf van Frank Daniëls werd brand gesticht. Dat gebeurde tweemaal vlak achter elkaar.

“Andere gasten liepen geen gevaar”

Campingeigenaar Van Ooijen beseft nog nauwelijks wat er is gebeurd en is overvallen door het nieuws. “Dit is voor het eerst dat we zoiets meemaken. We zijn geschokt. Het calamiteitenplan is geactiveerd.” Volgens hem liepen andere gasten geen gevaar.

Het terrein is na het incident afgesloten voor bezoekers. Omstanders worden op grote afstand gehouden. De camping ligt op een (schier)eiland in watersport- en recreatiegebied De Gouden Ham, bij Appeltern.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.



De Traumaheli Lifeliner (3) is onderweg voor een schietpartij naar #appeltern (Gelderland). Vliegafstand is ongeveer 21 km. #traumaheli Traumaheli Nederland(@ Traumaheli_NL) link